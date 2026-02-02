Морозы отступят? Какой будет первая неделя февраля в Москве

Ослабление сильных морозов в Москве наиболее вероятно произойдет ближе к середине февраля, рассказал глава центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов. Об этом пишет RT .

Шувалов отметил, что на текущей неделе температура в столице ночью будет колебаться в пределах от минус 20 до минус 25 градусов. Небольшое потепление до минус 10-15 градусов возможно в конце рабочей недели — 6 и 7 февраля.

Метеоролог также сообщил, что до конца текущей рабочей недели снегопадов в Москве не ожидается. Однако, по его словам, в пятницу и субботу есть вероятность выпадения снега – от слабого до умеренного. В течение всей недели ветер будет преимущественно тихим.

Синоптик предположил, что первая декада февраля останется аномально холодной.

«То есть 20-градусные морозы уйдут к концу недели, но потом, скорее всего, вернутся. Что касается самого месяца, то сейчас сложно конкретно про это говорить. Но, вероятно, вторая половина месяца будет около нормы — среднесуточное значение порядка минус 5 градусов», — подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что с начала зимы морозы в российской столице окрепли до минимальных значений.

