Морозы до минус 15 градусов ожидаются в Подмосковье в ночь на 14 декабря

В предстоящие выходные в Московский регион придет настоящая русская зима. Холоднее всего будет в воскресенье ночью в Подмосковье — там температура опустится до минус 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

Начало календарной зимы было теплым в Центральной России — температура превышала климатическую норму более чем на 5 градусов. В ночь на среду зима продемонстрирует первые попытки заявить о себе. Столбики термометров покажут около нуля, появится небольшой снежный покров.

В четверг снова будет оттепель: температура поднимется до плюс 3 — плюс 6 градусов, пойдет дождь. 12 декабря станет последним днем затянувшейся метеорологической осени, после этого в регионе наступят холода.

К субботе через Москву начнет прорываться активный холодный атмосферный фронт с сильным ветром и снегопадами. Ночью резко похолодает до минус 2 — минус 7 градусов, на дорогах появится гололедица. Днем будет еще холоднее: минус 4 — минус 9 градусов. Среднесуточная температура устойчиво станет ниже нуля, будет образовываться устойчивый снежный покров.

В ночь на воскресенье температура понизится до минус 7 — минус 12 градусов, при этом на востоке Подмосковья морозы ударят до минус 15 градусов. Днем в Москве и области будет от минус 6 до минус 11 градусов. Ожидаются снегопады и метели.

Ранее Тишковец сообщил, что зима придет в Московский регион только во второй половине декабря. Он добавил, что формирование устойчивого снежного покрова в Московском регионе ожидается не раньше четвертой пятидневки декабря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.