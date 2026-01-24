Морозы до -14 градусов ожидаются в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и Москве в субботу прогнозируется морозная погода, термометры покажут минус 14 — минус 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.