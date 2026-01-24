Морозы до -14 градусов ожидаются в Московском регионе в субботу

Общество

В Подмосковье и Москве в субботу прогнозируется морозная погода, термометры покажут минус 14 — минус 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Прогнозируется облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков, сохранится гололедица.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.

Предстоящей ночью температура опустится до минус 24 — минус 22 градусов, днем 25 января — от минус 16 до минус 14.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.