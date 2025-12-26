Мороз до -15 градусов ударит в Москве в последний день года

сегодня в 16:31

Синоптик Позднякова предупредила о похолодании до -15 в Москве 31 декабря

Ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что к утру 31 декабря в Москве ожидается похолодание до -15 градусов, а снег, выпавший ранее, сохранится до конца года, сообщает RT .

Снежный циклон начнет отступать, и уже 27 декабря в Москве снега станет меньше.

«Сегодня температура около 0 градусов и слабоположительная. Завтра в течение суток ожидается 0 — минус 2 градуса. Ветер начнет стихать, но местами возможна гололедица», — пояснила Позднякова.

Синоптик отметила, что 28 декабря температура заметно понизится.

«28 декабря ожидается снег от небольшого до умеренного. Ночью температура будет в пределах минус 5 –10 градусов, днем — минус 3 – 8 градусов. Это ниже климатической нормы», — добавила она.

Позднякова уточнила, что к утру 31 декабря температура опустится до минус 10 – 15 градусов, днем ожидается минус 6 – 11 градусов и небольшой снег. По ее словам, выпавший снег сохранится до конца года.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что 1 января в Московской области температура может опуститься до -20 градусов.

