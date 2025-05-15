Море волнуется раз: в России создали прибор для измерения волн

Заведующий лабораторией ИО РАН Сергей Гулев заявил, что исследователи представили новую уникальную разработку — прибор для измерения волн: он позволит детальнее наблюдать за климатом и влиять на безопасность мореплавания, сообщает сайт MK.Ru .

По его словам, устройство предназначено для непрерывного автоматического наблюдения за океаном.

Пока статистика получается традиционно, от попутных наблюдений с судов. Как и в старые времена, моряки наблюдают с борта судна за характером волн и фиксируют их изменения в судовом журнале.

Проект заведующей морской метеорологии Натальи Тилининой и студентки Московского физико-технического института Елизаветы Ежовой завязан на использовании судового радара. Помимо обзора окружающей его в море ситуации, этот прибор показывает и высоту, и силу волн, но не очень четко. Специалистам удалось разработать более совершенную систему.