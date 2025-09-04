Моральный вред взыскан приставами Подмосковья в пользу пострадавшего гражданина

1 млн рублей в пользу потерпевшего гражданина взыскали судебные приставы Подмосковья с виновника ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

В рамках рассмотрения уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ суд признал вину водителя, который совершил наезд на велосипедиста, в результате чего нанес ему телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. После оглашения приговора потерпевший обратился в гражданский суд с исковым требованием о возмещении морального вреда, расходов по оплате экспертных и юридических услуг. Суд признал требования гражданина обоснованными и обязал взыскать в его пользу 1 млн рублей.

Во исполнение решения суда в Специализированном межрайонном отделении по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании морального вреда. После уведомления о возбуждении исполнительного производства в отношении должника сотрудники службы применили полный комплекс принудительных мер.

Судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящихся на его счетах в кредитных учреждениях, ограничила его в праве выезда за пределы страны, предупредила об ограничении в праве управлять транспортными средствами.

В связи с тем, что решение суда не было исполнено в установленный законом срок, сотрудник органов принудительного исполнения вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере порядка 69 000 рублей.

В результате планомерного применения мер принудительного исполнения сумма возмещения морального вреда, расходов по оплате экспертных и юридических услуг в размере 1 млн рублей были перечислены на счет пострадавшего в ДТП. Исполнительский сбор также был взыскан в полном объеме. Решение суда исполнено.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.