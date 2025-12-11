«Морально растоптала „хомячка“»: в Сети разгорелся скандал вокруг психолога

Детский психолог Екатерина Мурашова рассказала в интервью о своем подходе к маленьким пациентам и оказалась в центре интернет-скандала, сообщает «Вечерняя Москва» .

«„Хомячка“ я размазала ровным слоем по субстрату, вот так его скатала и матери выдала в виде „коврика“. Вот, соответственно, с тех пор я не пытаюсь быть лояльной, когда они ко мне приходят и говорят: „У меня панические атаки, социофобия и биполярное расстройство“», — рассказала она о своем подходе при приеме 11-летнего мальчика.

По ее словам, она не пытается быть лояльной и в начале ведет себя жестко.

В ответ пользователи Сети в комментариях усомнились в профессионализме специалиста, обвинили ее в агрессии, циничности и предвзятом отношении.

Екатерина Мурашова очень уважаема среди коллег, она автор книг по детской психологии и член Союза писателей Санкт-Петербурга.

