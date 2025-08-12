«Монстрам не место в школе»: картинки на тетрадях хотят согласовывать с властями

В ОП предложили согласовывать изображения на тетрадях и пеналах с Минпросвещения

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой о согласовании с министерством просвещения изображений и информации на школьных товарах. Поводом стало появление на тетрадях и пеналах картинок с монстром Лабубу и другими подобными персонажами, сообщает ТАСС .

Рыбальченко назвал это явление временной модой, однако подчеркнул необходимость создания четкой информационной политики в отношении детских товаров, основанной на российских традициях и ценностях. По его словам, размещение информации на школьных принадлежностях нуждается в особом регулировании.

«Подобная информация должна размещаться по согласованию с министерством просвещения или по тем рекомендациям, которые выработаны ведомством», — сказал Рыбальченко.

Он заявил, что такое регулирование уже сейчас можно распространить на тетради и школьные пособия, которые выдают в начальной школе.

Рыбальченко также предложил дифференцировать подход в зависимости от возраста учащихся — отдельно для начальной, средней и старшей школы. Так, для младших классов можно ввести госзаказ на производство тетрадей и пособий.

Член ОП РФ раскритиковал практику использования популярных персонажей в маркетинговых целях. Предприниматели хотят увеличить продажи, но «монстрам не место в школе», заключил он.