МОНИКИ им Владимирского в Подмосковье продолжает прием документов в ординатуру

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского открыл прием документов в ординатуру. Набор продлится до 9 августа. Прием ведется по 50 специальностям, в том числе по пульмонологии, неврологии, хирургии, кардиологии, нейрохирургии, ортопедической стоматологии и многим другим. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Будущие ординаторы, поступающие не по баллам аккредитации, перед зачислением могут пройти вступительное тестирование в очной форме. Вступительные испытания пройдут в период с 29 июля по 15 августа.

«МОНИКИ им. Владимирского — институт, где объединены научная, лечебная и образовательная деятельности. Такой комплексный подход позволяет нам обучать будущих врачей на самом высоком уровне. Поступая в МОНИКИ им. Владимирского, ординаторы получают возможность учиться у высококвалифицированных экспертов в своей области, работать с передовыми технологиями в медицине, принимать участие в уникальных операциях, которые проводятся у нас в институте, и в лечении реальных пациентов, а также заниматься научной деятельностью под руководством опытных наставников», — отметила декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская.

Полный список необходимых документов для поступления, перечень специальностей и время работы приемной комиссии указан на официальном сайте факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.