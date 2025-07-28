Монахи желают не только* «баб» из-за взыгравших жизненных соков, заявили в РПЦ

Протоиерей Ткачев: из-за жизненных соков монахи могут желать не только «баб»

Православные священники могут желать секса с «бабой» и «не только»*, если они полностью здоровы и их «жизненные соки» взыграют, считает протоиерей РПЦ Андрей Ткачев. По его словам, чтобы избежать этого, монаху необходимо быть немного больным, сообщает Lenta.ru со ссылкой на выступление церковнослужителя в эфире передачи «Отец Андрей: ответы» на телеканале «Царьград» .

Ткачев не стал уточнять, кого именно, кроме женщин, могут желать монахи из-за взыгравших «жизненных соков». По его словам, интерес священников к дамам — это еще «лучший случай», но бывают и худшие.

Протоиерей добавил, что во избежание совершения греха священники молятся или полагаются на хорошее воспитание.

«У них (монахов — прим. Lenta.ru) должно быть много рецептов по этой части (борьбе с либидо — прим. Lenta.ru)», — отметил Ткачев.

Ранее протоиерей выразил мнение, что современные женщины не хотят рожать детей из-за «трусости, развращенности и слабости».

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