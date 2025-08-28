Молодым специалистам ГУФСИН вручили служебные удостоверения

сегодня в 16:37

В ГУФСИН России по Московской области состоялось торжественноевручение удостоверений молодым специалистам, завершивших обучение введомственных вузах ФСИН России, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В мероприятии приняли участие врио начальника ГУФСИН Вадим Голудин, заместитель начальника ГУФСИН Сергей Коломыцев, заместитель начальника ГУФСИН Лидия Скворцова, помощник начальника управления по организации работы с верующими Михаил Куземка, а также руководство и сотрудники подведомственных учреждений.

С приветственным словом к собравшимся обратился врио начальника ГУФСИН Вадим Голудин. Он пожелал офицерам успешного старта в непростой, но благородной службе, крепкого здоровья, поддержки коллег и профессионального роста.

15 молодых специалистов уже приступили к исполнению служебных обязанностей в подведомственных учреждениях ГУФСИН Подмосковья.