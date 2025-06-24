Молодых специалистов из Подмосковья приглашают к участию в конкурсе «УМНИК»

Идет отбор проектов на конкурс «УМНИК-2025» в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса». Принять участие могут молодые специалисты от 18 до 35 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Конкурс направлен на поддержку проектов молодых инноваторов — студентов, аспирантов и молодых ученых, у которых есть научный проект и стремление воплотить его в жизнь. Фонд содействия инновациям готов поддержать исследование и предоставить грантовую поддержку на реализацию проекта.

Отбор проектов проходит по следующим направлениям: цифровые технологии, медицина и здоровьесбережение, новые материалы и химия, приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосбережение.

Подать заявку можно до 28 июля по адресу: https://online.fasie.ru. С условиями конкурса, требованиями к участникам и рекомендациям по подготовке заявки можно ознакомиться в презентации по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.