Молодые специалисты могут построить карьеру в научно-исследовательском центре в Подмосковье

В России стартовало производство отечественных белых масел высшей степени очистки . Эти масла отличаются уникальными характеристиками и активно используются в различных отраслях, включая пищевую, медицинскую, фармацевтическую, парфюмерно-косметическую и текстильную промышленности, сообщила пресс-служба «Газпромнефти — смазочные материалы».

Запуск производства стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию комплекса гидроизодепарафинизации (ГИДП) в Омске. В разработке нового продукта участвовали сотни специалистов, включая сотрудников Научно-исследовательского центра компании, расположенного во Фрязине.

Научно-исследовательский центр «Газпромнефть-СМ» — единственная в России площадка полного цикла для исследований и производства смазочных материалов. Центр оснащен передовым оборудованием и уникальной системой на основе искусственного интеллекта под названием «Алхимик». Это IT-решение позволяет сократить сроки от разработки до внедрения нового продукта в производство с 6 месяцев до 1-2 месяцев. С момента открытия НИЦ было разработано и модернизировано более 300 рецептур индустриальных и автомобильных масел.

Ранее о работе одной из сотрудниц центра был снят научно-популярный фильм. Она поделилась своим опытом трудоустройства в компанию, рассказала о процессе разработки моторных масел и показала, как проходит ее рабочий день в НИЦ.

«Все достижения компании — это совокупный результат профессионализма, вовлеченности и творческого подхода к делу каждого сотрудника. Поэтому девиз „Газпром нефти“: „Энергия в людях“. Мы активно поддерживаем созидательное начало в наших специалистах и создаем условия для непрерывного развития и самореализации», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефти-СМ» Анатолий Скоромец.