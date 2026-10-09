Молодые семьи Подмосковья могут подать заявление на жилищную услугу в «Доброделе»

Молодые семьи Московской области, нуждающиеся в жилье, могут онлайн подать заявление на комплексную услугу через приложение «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В приложении «Добродел» доступна подача заявления на комплексную услугу для молодых семей, нуждающихся в жилье. Для этого необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), перейти в раздел «Услуги» — «Семья» — «Льготы на жилье и ЖКУ» и открыть «Комплексная услуга «Молодая семья»».

Затем нужно выбрать муниципальное образование и категорию заявителя, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

Молодые семьи Подмосковья могут участвовать в программе «Обеспечение жильем молодых семей» и получить жилищный сертификат при соблюдении нескольких условий. Возраст родителей должен быть меньше 35 лет, необходима регистрация в регионе и доход для оплаты 65% стоимости жилья либо возможность получить кредит на эту сумму. При этом у семьи не должно быть собственного жилья или его площадь должна быть меньше нормы — в среднем 9 кв. м на человека. Точный размер нормы необходимо уточнить в местной администрации.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области. Скачать его можно по ссылке.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.