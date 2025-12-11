Молодые педагоги и наставники провели конкурс «Открытие» в Орехово-Зуеве 10 декабря

Региональный конкурс молодых педагогов и их наставников «Открытие» прошел 10 декабря на базе Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс «Открытие» состоялся на площадке Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве. Организаторами выступили Московский областной центр дошкольного образования и Ассоциация педагогов дошкольных образовательных организаций.

Ректор ГГТУ Галина Скударева и президент университета Надия Юсупова подчеркнули, что система дошкольного образования Московской области считается одной из самых сильных в России и является пространством для творчества и инноваций.

В конкурсе приняли участие молодые педагоги и их наставники. Студенты университета провели мастер-классы, что стало для них ценной педагогической практикой. По итогам фестиваля новые идеи и методики будут внедряться в работу детских садов и центров Подмосковья, отметили в пресс-службе ГГТУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.