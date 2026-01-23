Молодые многодетные семьи Подмосковья получили более 865 млн рублей выплат в 2025 году

В 2025 году молодые многодетные семьи Подмосковья получили свыше 865 млн рублей в виде выплат за рождение третьего и последующих детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева с 2025 года расширили меры социальной поддержки для семей с детьми. Молодые многодетные семьи теперь получают единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что с начала действия программы выплату получили почти 3 тысячи семей, а общий объем средств превысил 865 млн рублей. Эта мера поддержки помогает семьям увереннее пройти важный этап и сосредоточиться на заботе о ребенке.

Выплата предоставляется при соблюдении ряда условий: на момент рождения ребенка одному из родителей должно быть не более 36 лет, постоянная регистрация в Московской области обязательна хотя бы для одного из родителей, а свидетельство о рождении ребенка должно быть выдано в регионе.

Для получения выплаты необходимо авторизоваться на региональном портале госуслуг Московской области, выбрать услугу «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка», заполнить электронное заявление и прикрепить подтверждающие документы. Рассмотрение заявления занимает семь рабочих дней, уведомление о решении поступает в личный кабинет. Подать заявление можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Подробная информация и подача заявления доступны по ссылке.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.