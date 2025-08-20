Молодые медиа-таланты отправятся в агротур по Подмосковью

В рамках Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ», организованной Росмолодежью и центром развития молодежных медиа «ШУМ», состоится блог-тур, в ходе которого молодые блогеры и журналисты смогут посетить ведущие агропромышленные предприятия Московской области. В ходе экскурсии молодые специалисты смогут познакомиться с процессами производства мясной и молочной продукции на современных агрокомплексах, а также получить представление о новейших технологиях и инновационных подходах, применяемых в сельскохозяйственной сфере региона. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Как отмечает руководитель Всероссийской молодежной премии, остановились на Московской области не просто так, а потому что здесь преобладает много технологичных агрокомплексов, которые первыми в стране внедряют уникальные передовые решения. Скоро об этих решениях и расскажут молодые блогеры и журналисты — участники премии.

Блог-тур «ШУМ» уже стал традицией премии: прошлогодние поездки включали посещение Белоярской АЭС, запуск ракет на космодроме «Байконур», общение с молодёжью в ЛНР и ДНР, а также посещение музея «АТОМ» и офисов крупнейших российских компаний VK и Yappy. Итогом таких поездок стали интервью, фоторепортажи и документальные фильмы, раскрывающие жизнь молодого поколения в регионах.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили важность таких инициатив, как способ повышения осведомленности и поддержки молодых специалистов в сфере агробизнеса и медиа, что, безусловно, способствует укреплению имиджа региона и страны в целом. Молодые блогеры еще могут заявить о себе. Для этого нужно подать заявку на конкурс до 24 августа на сайте премияшум.рф, выбрав одну или несколько из 12 номинаций. Это шанс для молодых специалистов получить признание, расширить профессиональные связи и заявить о своих проектах широкой аудитории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.