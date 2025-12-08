Жители Подмосковья Дарья и Даниил выбрали парк Патриот в Одинцовском округе для регистрации брака, чтобы подчеркнуть уважение к истории и традициям страны, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Зал торжеств в парке Патриот Одинцовского округа пользуется популярностью у молодоженов. Здесь жители Подмосковья могут официально заключить брак в сопровождении живой музыки, выбирая инструмент по своему желанию.

Дарья и Даниил рассказали, что их история любви началась на работе, где совместные задачи и профессиональное общение стали основой для близких отношений. Дарья отметила, что ее привлекла надежность и спокойствие Даниила, а он ценил ее ответственность и женскую мудрость.

Пара объяснила, что выбрала для церемонии Главный храм Вооруженных сил России в парке Патриот не из-за моды, а из глубокого уважения к истории и традициям страны. Молодожены подчеркнули, что для них важно было не только красивое место, но и символическая значимость выбранной площадки.

Подать заявление на регистрацию брака можно через портал «Госуслуги» или лично в Московском областном дворце бракосочетаний № 2 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Международная улица, дом 12. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (498) 602-00-86, добавочный 640130.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.