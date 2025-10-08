сегодня в 12:03

Молодожены в Новосибирске подали более 300 заявлений на брак в красивые даты

В октябре будет две красивых даты для заключения брака, которые хотят «словить» многие жители Новосибирска. На одну из них подали более 100 заявлений, а на вторую — около 200, сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на управление по делам ЗАГС региона.

Красивых дат в этом месяце две — 10.10.25 и 25.10.25. Большей популярностью среди пар в Новсибирске пользуется первая. На 10 октября подали 198 заявлений.

25.10.2025 тоже весьма популярно у молодоженов. На регистрацию брака в эту дату подали 107 заявлений.

Подсчет количества в последний раз подводился 6 октября.

В управлении добавили, что смогут провести церемонии регистрации брака в эти даты в указанном количестве. Число направленных заявлений не превышает графики отделов ЗАГС региона.

