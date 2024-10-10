Молодогвардейцы провели акцию по изготовлению окопных свечей для бойцов СВО

В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» обратились жители с запросом об оказании помощи подразделению, где проходят службу ребята из нашего города. Молодогвардейцы откликнулись на просьбу и организовали мастер-класс по изготовлению окопных свечей в рамках партийного проекта «Доброе дело». Их доставят в зону СВО в составе гуманитарного груза, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Изготовление окопных свечей — это малая толика в большом общем деле. Эти свечи могут стать настоящим спасением для бойцов, обеспечивая им тепло и возможность приготовить горячую пищу в суровых полевых условиях»», — отметил руководитель Молодой гвардии в Балашихе Алексей Егоров.

Окопная свеча — это универсальное самодельное устройство, которое позволяет обеспечивать теплом на 5-8 часов, а также разогревать еду в металлической таре. Она представляет собой железную банку, заполненную пищевым парафином.

Проект «Доброе дело» является ярким примером гражданского участия и сплоченности. С каждым днем количество желающих помочь растет, что свидетельствует о том, что объединение усилий могут принести реальную пользу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.