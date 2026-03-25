Молодого тюленя в жилетке спасли на Сахалине

На Сахалине волонтеры спасли тюленя в жилетке, чей стильный наряд едва не стал для него роковым. Животное могло погибнуть из-за ткани на его теле, в которой он застрял, сообщает Amur Mash .

Как долго тюлень проходил в этом образе, неизвестно, но волонтеры встречали его два раза. При первой встрече ткань так туго обвивала тело, что не осталось чистого участка для инъекции — за это животное иронично окрестили «бронированным».

Вторая попытка снять инородный предмет с тела тюленя увенчалась успехом. Специалистам удалось сделать укол с успокоительным препаратом, затем подобраться к животному.

В итоге тюленя освободили от жилетки и привели в сознание. Теперь жизни животного ничего не угрожает.

