Молодого тюленя в жилетке спасли на Сахалине
На Сахалине волонтеры спасли тюленя в жилетке, чей стильный наряд едва не стал для него роковым. Животное могло погибнуть из-за ткани на его теле, в которой он застрял, сообщает Amur Mash.
Как долго тюлень проходил в этом образе, неизвестно, но волонтеры встречали его два раза. При первой встрече ткань так туго обвивала тело, что не осталось чистого участка для инъекции — за это животное иронично окрестили «бронированным».
Вторая попытка снять инородный предмет с тела тюленя увенчалась успехом. Специалистам удалось сделать укол с успокоительным препаратом, затем подобраться к животному.
В итоге тюленя освободили от жилетки и привели в сознание. Теперь жизни животного ничего не угрожает.
