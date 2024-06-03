Молодежный парламент Подмосковья организовал акцию для детей из Белгорода

Фото - © На территории базы отдыха действует детский лагерь, который в конце мая принял более 80 детей из Белгорода./Московский областной молодежный парламент

В преддверии дня защиты детей члены Московского областного молодежного парламента посетили спортивно-оздоровительную базу отдыха «Лесная Опушка» в Серпухове. На территории базы отдыха действует детский лагерь, который в конце мая принял более 80 детей из Белгорода, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Линары Самединовой.

«Лесная опушка» заранее готовилась к открытию смены. Для детей искали педагогов, тренеров и психологов. Именно с привлечением специалистов по ментальному здоровью у лагеря возникли трудности. Найти хорошего психолога для детей, проживающих на территории, которая постоянно подвергается обстрелам, — задача не из легких.

Именно здесь пришли на помощь члены Московского областного молодежного парламента.

«Мы обратились к Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации с просьбой посодействовать в поиске психологов для лагеря, которые смогут провести серию занятий с детьми. На просьбу откликнулись наши подмосковные квалифицированные специалисты, которые провели не только мастер-классы, тренинги, но и индивидуальные сессии для тех, кто этого хотел», — отметила председатель молодежного парламента Подмосковья Татьяна Некрасова.

Депутат Московской областной думы, куратор Московского областного молодежного парламента Линара Самединова отметила важность консолидации молодежи в вопросах помощи окружающим. И напомнила, что молодежь Подмосковья с первых дней начала специальной военной операции помогает в гуманитарных штабах, пунктах временного размещения, а также непосредственно на новых территориях.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.