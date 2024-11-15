Молодежный форум «Твоя гражданская позиция» состоялся в Кашире

На базе Каширского молодежного центра прошел масштабный молодежный форум «Твоя гражданская позиция». Тема форума профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. Во встрече приняли участие студенты и учащиеся образовательных учреждений городского округа Кашира. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостями мероприятия стали старший инспектор направления по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на железнодорожной станции Кашира майор полиции Марина Нефедова, педагог-психолог Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский» Петр Красинский и сотрудник ОУР МВД России по Каширскому району Дмитрий Ризаев.

Специалисты Каширского молодежного центра подготовили для ребят разнообразные вопросы, игры и задания связанные с взаимопониманием, дружбой, знанием свой страны, ее символов, толерантностью и активной жизненной позицией.

«Молодежные форумы как площадки по выработке идей и механизмов воплощения этих идей в жизнь, сегодня очень актуальны. Ведь здесь можно найти единомышленников, раскрыть свой талант, узнать много нового и обрести друзей. По отзывам гостей, тема форума оказалась очень актуальной и своевременной, высоко оценили гости и организацию мероприятия, отметив его насыщенность, динамичность и интересные темы, затронутые в ходе форума», — сказала директор Каширского молодежного центра Нина Моргунова.

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