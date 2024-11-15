Молодежный форум «МЫ-РОССИЯ» собрал более 20 активистов из Ленинского округа

В Подмосковье завершился второй молодежный форум «МЫ-РОССИЯ», который собрал 1500 участников со всего Подмосковья, новых присоединенных территорий, а также с Белоруссии. Более 20 активистов из Ленинского городского округа в составе «Волонтеров Подмосковья» и студентов Московского регионального социально-экономического института приняли участие в мероприятии, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Передаю вам теплый привет от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, благодаря которому стал возможен этот форум. Мы стараемся всей нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье. Надеюсь, вы здесь обрели новых друзей и, конечно же, новые знания. В этом году на форуме мы решили уделить большое внимание информационной безопасности — очень хочется, чтобы вы, ребята, были вооружены во всех смыслах слова, не давали собой манипулировать», — приводятся в сообщении слова министра информации и молодежной политики Екатерины Швелидзе.

Форум был организован министерством информации и молодежной политики Московской области. На протяжении всех четырех дней активисты из Ленинского округа получали знания в ораторском искусстве, информационной безопасности, современных медиа, организации мероприятий, а также получали социальные навыки, участвовали в мастер-классах, общались, делились своим опытом с другими участниками. В завершении форума прошел большой концерт молодых музыкантов Подмосковья.

«Форум нам подарил большое количество незабываемых эмоций, впечатлений, знакомств. Было очень познавательно приехать сюда и узнать о тех ребятах, которые, как и мы, занимаются добровольческой деятельностью на протяжении нескольких лет. Мы попробовали себя на практике, узнали много теории. Это была замечательная возможность раскрыть себя», — поделилась активистка движения «Волонтёры Подмосковья» Анна Разумова.

Знаменитый философ, писатель и общественный деятель Александр Дугин прочитал лекцию для ребят, поговорил о философии и геополитике. А также в качестве приглашенных спикеров еще выступили Мария Смолина, Павел Смелов, Марта Сахелашвили, Василий Плотников, Лариса Ржондовская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.