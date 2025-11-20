Молодежи нужно до 28 декабря подать заявление на перевыпуск «Пушкинской карты»

С 1 января 2026 года изменится банк-оператор программы «Пункинская карта». В этой связи рекомендуется до 28 декабря пожать заявление на перевыпуск Пушкинской карты, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

По итогам стартовавшей в августе этого года кампании по сбору согласий граждан на перевыпуск карты программы в Банке ВТБ (ПАО) заявления получены от 22% молодых людей. По имеющимся прогнозам пик переоформления карт придется на январь 2026 года, что может привести к снижению в I квартале 2026 года доли купленных в рамках программы билетов на мероприятия в сфере культуры.

В личных кабинетах региональных исполнительных органов в сфере культуры на официальном сайте ФКУ «Цифровая культура» по адресу доступна статистика активности переоформления карт в разрезе регионов.

Информация об обновлении статистических данных будет размещаться в госпаблике. Минкультуры России просит проинформировать молодежь, в том числе путем размещения информации в образовательных организациях и учреждениях культуры, о необходимости подачи до 28 декабря 2025 года заявления о перевыпуске карты.