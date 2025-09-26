Молодежь Серпухова научили оказывать первую доврачебную помощь

В молодежном центре «Патриот» волонтеры-медики из Серпуховского филиала ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж» поделились ценными знаниями и практическими навыками, которые могут спасти жизнь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Студенты научили школьников проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать обильное кровотечение при помощи жгута, а также практиковали прием Геймлиха для помощи при удушье из-за инородного тела в дыхательных путях.

Умение оказать первую помощь в экстренных ситуациях– это бесценный навык, который может спасти человеческую жизнь.

Мероприятие организовано в рамках масштабного проекта «Первая помощь» молодежной организации «Движение Первых». Активистам предстоит пройти муниципальный онлайн-этап конкурса по этой тематике, после чего лучшие команды будет соревноваться на региональном этапе в Щелково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.