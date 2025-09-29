Молодежь Подмосковья может принять участие в Международном конкурсе «Роза Ветров»

Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль — Роза Ветров» включит финальную программу 32 сезона «Международный конкурс детского и юношеского творчества „Роза Ветров“ (9-12 ноября 2026 года Москва, 15–18 декабря 2026 года Санкт-Петербург) в перечень конкурсных мероприятий, по итогам которых происходит аттестация работников в сфере культуры и образования. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Организатор фестиваля — ДБФ «АРТ Фестиваль — Роза Ветров» — одна из старейших общественных организаций в России, на протяжении 32 лет осуществляет социально-культурные проекты в секторе детского и молодежного творчества на территории РФ и за ее пределами.

В своем приветственном письме Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что «Роза Ветров» проводит большую, многогранную работу по поиску и поддержке юных талантов из разных регионов нашей страны, оказывает необходимую организационную и методическую помощь их педагогам и наставникам, воплощает в жизнь значимые просветительские, социальные, культурные проекты, направленные на развитие художественного образования и творчества.

Ежегодно в конкурсных смотрах «Роза Ветров» принимают участие около 25 000 одаренных детей и молодежи из 65 субъектов РФ. В состав судейской комиссии конкурса всегда входят только высококвалифицированные специалисты, преподаватели ведущих ВУЗов РФ (РАМ имени Гнесиных, МГК имени П. И. Чайковского, Российского института театрального искусства — ГИТИС, МГИМ имени А. Г. Шнитке, ЧГИК, СПбГИК и др.). В рамках проекта: смотры, программа мастер-классов для педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.