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Молодежь Подмосковья может поучаствовать в конкурсе «Моя законотворческая инициатива»

Молодые жители Московской области от 14 до 35 лет могут принять участие в конкурсе «Моя законотворческая инициатива», который был учрежден к 100-летию образования Госдумы РФ. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Основная цель конкурса — привлечение молодежи к государственному управлению через ее участие в законотворческой деятельности, выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов молодежи для подготовки законодательных инициатив.

Как отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, подобные конкурсы вызывают интерес у жителей к законотворчеству.

«Это шанс для молодежи проявить себя, воплотить в жизнь идеи и первые законотворческие инициативы. Для тех, кто готов заглянуть за горизонты обычной учебной программы и провести большую исследовательскую работу», — сказала Самединова.

Направления конкурса:

государственное строительство и конституционные права граждан;

экономическая политика;

социальная политика;

образование, наука, здравоохранение и культура;

бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;

оборона и безопасность;

молодежная политика;

энергетическая политика;

региональное законодательство;

миграционное законодательство.

Конкурс состоит из двух туров: Всероссийский заочный конкурс и Всероссийский очный конкурс (молодежный форум).

На первом, заочном, этапе конкурсные материалы направляются на экспертизу в экспертные советы по направлениям конкурса.

Затем состоится Всероссийский очный этап, где конкурсантам предстоит выступить со своей исследовательской работой перед экспертным жюри. Осенняя сессия XIX Всероссийского молодежного форума «Моя законотворческая инициатива» пройдет в Москве с 6 по 8 октября 2024 года.

Победители конкурса и их научные руководители награждаются именными знаками отличия «Депутатский резерв».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.