Молодежь Подмосковья может получить грантовую поддержку до 1 млн рублей

С 12 августа по 12 сентября 2024 года проходит прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты 2 сезон», в рамках которого участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере до 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Конкурс каждый год пользуется популярность у большого количества потенциальных грантополучателей. В 2023 году на заочные конкурсы были поданы 18 248 проектов из всех регионов Российской Федерации, из которых 2 468 стали победителями. Грантовый фонд составил более 1 млн рублей.

Принять участие в конкурсе может молодежь Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), представив заявки по 18 направлениям.

Прием заявок осуществляется через федеральную государственную автоматизированну информационну систему « Росмолодежь России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.