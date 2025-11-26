«Молодая Гвардия» заключила соглашение о сотрудничестве с Домодедовским филиалом РГГУ

В Домодедово расширяется сотрудничество между молодежными объединениями и высшими учебными заведениями. Представители «Молодой Гвардии» подписали соглашение о совместной работе с Домодедовским филиалом Российского государственного гуманитарного университета — уже третьим образовательным учреждением в округе, присоединившимся к партнерству, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Цель сотрудничества — развитие студенческого актива, поддержка общественных инициатив, участие молодых людей в социальных и патриотических проектах, а также создание возможностей для практики, лидерства и профессионального роста.

Студентов поздравила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и депутат Совета депутатов городского округа Домодедово Станислав Вихор. Отмечено, что участие молодежи в добровольческих и общественных проектах становится значимой опорой для города — будь то сопровождение мероприятий, помощь участникам специальной военной операции или организация гуманитарных сборов

«Это будет не просто соглашение, а трамплин для наших ребят, которые смогут активнее участвовать в общественной жизни и реализовать свои идеи. Мы рассчитываем, что сотрудничество позволит привлекать новое поколение инициативных студентов», — подчеркнул исполняющий обязанности директора Домодедовского филиала РГГУ Евгений Сафонов.

Соглашение подписали в торжественной обстановке, после чего для студентов провели интерактивную программу «АнтиИгры» — испытания на смекалку, ловкость и командный дух.

