сегодня в 07:14

Мокрый снег и гололедица будут в Московском регионе 27 февраля

Днем 27 февраля в Москве и области ожидается от -2 до 0 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Московском регионе будут мокрый снег и гололедица. Ожидается облачная погода.

Ветер будет юго-западный. Скорость — от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе ожидается от -3 до -1 градусов. Будут облачная погода, снег, гололедица.

Ветер ожидается юго-западный. Скорость — от 6 до 11 метров в секунду.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.