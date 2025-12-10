Мокрый снег и гололедица будут в Московском регионе 10 декабря

Днем 10 декабря в Москве и области ожидается от -1 до 1 градуса тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В среду днем в Московском регионе будет облачно. Может пойти мокрый снег, появится гололедица. Ветер южный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -1 до 1 градусов тепла. Будет облачная погода. Возможны небольшие осадки и гололедица. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе до 11 декабря действует «желтый уровень» погодной опасности. Его ввели из-за гололедицы.

