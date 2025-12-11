Мокрый снег и до +5 градусов ожидается в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и Москве в четверг пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура поднимется до плюс 3 — плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.