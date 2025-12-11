Мокрый снег и до +5 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и Москве в четверг пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура поднимется до плюс 3 — плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная погода.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 2 — плюс 4 градуса, днем 12 декабря — от плюс 3 до плюс 5. Местами ожидается метель, ветер усилится порывами до 17 м/с.
