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Мокрый снег и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник

В Подмосковье и Москве в понедельник столбики термометров покажут плюс 1 — плюс 3 градуса, пройдут небольшие осадки, местами умеренные, в виде мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.