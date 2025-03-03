Мокрый снег и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и Москве в понедельник столбики термометров покажут плюс 1 — плюс 3 градуса, пройдут небольшие осадки, местами умеренные, в виде мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная погода, местами сохранится гололедица.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление днем составит 742 мм рт. ст.
Также из-за гололедицы в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности.