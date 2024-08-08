Модную зону открыли в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

Здесь гости смогут выбрать стильные новинки от российских модельеров и дизайнеров, побывать на показах, послушать лекции, посвященные моде, и принять участие в мастер-классах.

Так, 8 августа в 18:30 официально откроется шоурум «Лето», где будут представлены изделия ведущих отечественных брендов. В 19:30 начнется модный показ, в котором поучаствуют свыше 20 российских дизайнеров. А в 20:00 здесь выступит певица Ольга Серябкина.

9 августа в 17:30 гости площадки смогут встретиться с визажистом и блогером Еленой Крыгиной, прослушать ее лекцию о косметических новинках и поучаствовать в мастер-классе. Вечером того же дня перед гостями выступит Dj Danya Mok.

10 августа в 12:00 на площади Революции проведут детскую анимационную программу. Затем здесь пройдет мастер-класс по созданию калейдоскопов и азотное шоу. Вечером гостей ждут модные диджей-сеты.

Здесь же в воскресенье в полдень Диана Куницына проведет историческую лекцию о великой княгине-художнице Ольге Александровне Романовой. С 14 до 15 часов пройдет мастер-класс по рисованию винтажных акварельных открыток с незабудками. В этот же день пройдет концерт, посвященный поэзии и романсам прошлого века.

Продюсер, куратор площадки Артем Кривда отметил, что форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» помогает представителям отечественной фэшн-индустрии расширить круг покупателей, а москвичам и гостям столицы — познакомиться с миром моды чуть ближе.

Ранее в парке искусств Музеон в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» открыли локацию «Планетарная станция». Здесь гости могут познакомиться с успехами столицы в космической сфере.