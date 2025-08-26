Модернизация ЕГЭ: с 2026 года экзамен станет более предсказуемым

С 2026 года содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России будет строго соответствовать школьной программе. Как подтвердили «Известиям» в Рособрнадзоре, это ключевое изменение должно помочь выпускникам демонстрировать знания, накопленные за все годы обучения, а не сведения, полученные на стороне.

Для каждого задания теперь будут указаны конкретные пункты программы и классы, в которых изучался материал, что сделает экзамен более прозрачным и предсказуемым. В частности, в экзамен по русскому языку будут официально включены нормативные словари, что даст школьникам возможность оспаривать оценки на основе авторитетных источников.

Реформа уже начала реализовываться: проекты демонстрационных вариантов для девятиклассников опубликованы, а для выпускников 11-х классов обсуждение продлится до конца сентября 2025 года.

В ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) заявляют, что уже сейчас в экзаменах нет тем, не предусмотренных программой, а проверяются «крупные сквозные темы», важные для будущего обучения в вузе. Однако некоторые педагоги, анализируя демоверсии по истории и обществознанию, отмечают, что реальные варианты ЕГЭ традиционно оказывались сложнее демонстрационных и могли соответствовать вузовскому уровню, поэтому окончательный формат экзамена ещё может быть скорректирован.