Мобильный интернет ускорен в миграционном центре в Сахарове

Посетителям и сотрудникам Многофункционального миграционного центра в Сахарове стал доступен более быстрый мобильный интернет, сообщает пресс-служба оператора «МегаФон».

Теперь пользователи могут пересылать документы и совершать видеозвонки на скорости 127 Мбит/с.

Инженеры расширили частотный ресурс телеком-оборудования в миграционном центре за счет внедрения высокочастотных диапазонов более чем вдвое. Благодаря этому удалось нарастить объем трафика до 140 Гб/ч.

Теперь во время ожидания или приема посетители миграционного центра могут оставаться на связи, пользоваться мессенджерами и онлайн‑сервисами, загружать и отправлять документы.

«Сотрудники миграционного центра в Сахарове каждый день помогают оформить документы и решить бюрократические вопросы тысяч человек. Нам было важно обеспечить центр стабильным и быстрым интернетом, чтобы посетители могли быстрее получать помощь», — поделился директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Многофункциональный миграционный центр начал работу в 2015 году как единая площадка для предоставления госуслуг иностранным гражданам в столице. Тут можно получить патент на работу, пройти медосвидетельствование, дактилоскопию, оформить регистрацию и другие документы.