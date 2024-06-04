Мобильный интернет улучшили на летней концертной площадке в столице

На территории установили дополнительное телеком-оборудование с уникальной антенной, которую расположили непосредственно на сцене.

Операторы используют дополнительные базовые станции — стационарные или передвижные — для расширения пропускной способности сети во время массовых мероприятий, когда значительно возрастает нагрузка на сеть. Концертный зал под открытым небом в «Лужниках» вмещает в себя около 10 тысяч зрителей.

«Организация связи на крупных площадках, как правило, ставит перед нашимиспециалистами нетривиальные задачи. Решение по размещению оборудования на временных конструкциях, примененное в „Лужниках“, мы впервые использовали в фан-зоне Чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах в 2018 году. Новый проект стал для наших специалистов еще одним вызовом и одновременно возможностью воплотить в жизнь творческую инженерную мысль», — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

На сцене в «Лужниках» выступят Хибла Герзмава, Денис Мацуев и Юрий Башмет, Drummatix, Три Дня Дождя, Xolidayboy, Toxi$ и другие.