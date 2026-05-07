Мобильный интернет и «белые списки» будут недоступны в Москве 9 мая

В День Победы 9 мая мобильный интернет и даже «белые списки» сайтов в Москве могут на время отключить. Такие меры предпримут для обеспечения безопасности, сообщает Минцифры России.

9 мая в Москве не будут работать сервисы обмена смс-сообщениями. При этом Wi-Fi и домашний интернет будут функционировать без ограничений.

7 и 8 мая Минцифры не собирается отключать и ограничивать мобильный интернет в российской столице. Однако, если появятся соответствующие угрозы безопасности, отключения не исключены.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ликвидации еще трех украинских беспилотников, которые летели к Москве. Суммарно 7 мая были сбиты 16 БПЛА.

