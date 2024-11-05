Мобильное приложение детской безопасности «Заступник» получило премию

Социальный некоммерческий проект детской безопасности «Заступник» победил в премии «Сообщество» Общественной палаты РФ в категории «С заботой о людях». Церемония награждения прошла на форуме ОП 2 ноября.

Сегодня «Заступник» представляет собой крупнейшую в России сеть волонтеров и поисковиков, насчитывающую более 200 000 участников. Каждый день десятки детей обращаются за помощью через мобильное приложение «Заступник». В прошлом году удалось спасти свыше 4500 детей.

Приложение позволяет ребенку не только сигнализировать о помощи в критической ситуации, но, что наиболее важно, быстро получать поддержку от волонтеров и экстренных служб. В регионах с высокой активностью пользователей время реагирования может составлять всего 2 минуты. Приложение функционирует во всех уголках России.

«Заступник» помогает защищать жизнь и здоровье детей в различных ситуациях, таких как потеря, буллинг, агрессия или преследование. На данный момент система детской безопасности от АНО «Центра помощи „Заступник“» не имеет аналогов в мире.