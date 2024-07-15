МНПЗ развивает социальные программы для пожилых людей в ЮВАО

Мероприятие прошло при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

С 2022 года волонтеры предприятия реализуют цикл занятий по живописи «Взмах кисти» для москвичей старшего возраста. Его создали по пожеланиям жителей Капотни. Открытые уроки предполагают работу в разных жанрах — натюрморт, пейзаж, портрет. К обучению привлечены профессиональные художники. Они помогают освоить технику рисунка карандашом, акварелью, гуашью и масляными красками. В практикумах приняли участие более 80 человек.

Локацией для нового мастер-класса на свежем воздухе стала конноспортивная школа в Люблине, где специалисты провели небольшую экскурсию и познакомили гостей с местными обитателями. Под руководством художника пенсионеры освоили технику рисования лошадей пастелью. В течение года волонтеры МНПЗ регулярно посещают школу верховой езды, чтобы благоустроить территорию, передать новую амуницию для конкура, провести ознакомительные экскурсии для школьников.

«Для многих участников акции это был первый подобный опыт живописи. Они получили яркие и запоминающиеся эмоции. Московский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций „Родные города“ активно поддерживает проекты, направленные на создание культурного досуга горожан. Мы открыли уличную выставку о богатой природе и истории Капотни, проводим экскурсии по району. Такие инициативы будут продолжаться и появляться новые активности», — сказал пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев.