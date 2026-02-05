Многоликая гадалка выманила у клиентки 8 млн рублей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге была задержана гадалка, которая ради 8 млн рублей убеждала одну из своих клиенток в скорой смерти, сообщает Baza .

Столкнувшаяся с трудностями екатеринбурженка обратилась за помощью к своим знакомым, которые посоветовали ей обратиться к 30-летней гадалке и психологу Дарье Аксеновой. Во время платных сеансов по эзотерике Дарья рекомендовала ей обратиться к своему знакомому тибетскому монаху.

Мужчина вел прием клиентов исключительно через интернет. Он убедил девушку, что без проведения дорогостоящих ритуалов и «денежных курсов» Аксеновой, ей и ее отцу грозит тяжелая болезнь. Испугавшись за свою жизнь и за родственника, клиентка начала брать кредиты, чтобы оплатить дорогостоящее «лечение».

Вскоре она решила отказаться от услуг гадалки, но Аксенова убедила ее обратиться к онлайн-юристу. Он заявил, что девушка не должна прекращать «сотрудничество» с гадалкой.

Девушке удалось вырваться из порочного круга благодаря помощи отца. Семья обратилась в правоохранительные органы. После задержания Аксеновой выяснилось, что под личиной тибетского монаха и юриста все это время действовала сама гадалка. За время обмана она получила 8 млн рублей от пострадавшей. В отношении Аксеновой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

