Многодетные жители Подмосковья получили выплаты на школьную форму к 1 сентября
Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
В Подмосковье выплата на школьную форму в размере 3 тыс. рублей положена многодетным семьям на каждого ребенка, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
«Многодетным на каждого школьника мы выплатили по 3 тыс. рублей, многодетным с невысокими доходами — по 10 тыс., а семьям с ребенком с особенностями здоровья — по 13 тыс. рублей», — сказал Кирюхин на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.
Он подчеркнул, что жители региона получили выплаты без лишней волокиты, на основании данных в информационных системах.
Министр добавил, что если выплата не поступила автоматически, необходимо подать электронное заявление на региональном портале «Госуслуг» или воспользоваться чат-ботом в Телеграмме.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что 107 тыс. семей Подмосковья получат выплаты, предусмотренные социальной региональной программой к 1 сентября.
«Выплачиваются они проактивно. Мы знаем кому, сколько необходимо причислить», — сказал глава региона.