Многодетные жители Подмосковья получили выплаты на школьную форму к 1 сентября

В Подмосковье выплата на школьную форму в размере 3 тыс. рублей положена многодетным семьям на каждого ребенка, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

«Многодетным на каждого школьника мы выплатили по 3 тыс. рублей, многодетным с невысокими доходами — по 10 тыс., а семьям с ребенком с особенностями здоровья — по 13 тыс. рублей», — сказал Кирюхин на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он подчеркнул, что жители региона получили выплаты без лишней волокиты, на основании данных в информационных системах.

Министр добавил, что если выплата не поступила автоматически, необходимо подать электронное заявление на региональном портале «Госуслуг» или воспользоваться чат-ботом в Телеграмме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что 107 тыс. семей Подмосковья получат выплаты, предусмотренные социальной региональной программой к 1 сентября.

«Выплачиваются они проактивно. Мы знаем кому, сколько необходимо причислить», — сказал глава региона.