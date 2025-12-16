Многодетные матери ЯНАО смогут оформить перерасчет пенсии с декабря

сегодня в 15:17

Многодетные матери Ямало-Ненецкого автономного округа, воспитывающие пятерых детей, с декабря смогут подать заявление на перерасчет страховой пенсии, сообщает «Север-Пресс» .

В ОСФР по ЯНАО пояснили, что увеличенные выплаты начнут поступать с января 2026 года.

В ведомстве отметили, что теперь период ухода за каждым ребенком включается в общий трудовой стаж. Благодаря этому многодетные матери смогут получить дополнительные пенсионные коэффициенты.

Для оформления перерасчета необходимо обратиться в клиентскую службу регионального отделения Социального фонда России. Также заявление можно подать через портал «Госуслуги» или в местном отделении МФЦ.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года материнский капитал и ряд детских пособий будут проиндексированы на 6,8% в соответствии с уровнем инфляции.

