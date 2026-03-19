Многодетность как новая норма: психолог оценила эффект рекламы

«Здесь я вижу больше пользы, чем вреда. Если такая тенденция будет последовательно транслироваться во всех сферах — что здорово, когда детей много, что большая семья — это классно. Если при этом будет реальная поддержка, — мы постепенно придем к изменению общественных установок», — сказала Гладких.

Она добавила, что последние десятилетия в обществе (особенно в городской среде) доминировала другая мода: один-два ребенка, максимум. Карьера, самореализация, свобода, потребление — эти ценности часто перевешивали ценность семьи и деторождения. И многие люди, которые могли бы иметь нескольких детей, сознательно себя ограничивали, потому что «так принято», «так комфортнее», «так модно».

«Социальная реклама, формирующая позитивный образ многодетной семьи, способна сдвинуть эту норму. У людей, которые имеют возможность рожать детей, но по разным причинам (страх, неуверенность, ориентация на другие ценности) не решаются, может появиться желание дать жизнь еще одному человеку. Они увидят, что это не маргинальность, а счастливый, уважаемый, поддерживаемый государством выбор», — отметила психолог.

По мнению Гладких, польза от такой стратегии перевешивает возможные риски.

«Но важно, чтобы реклама не была агрессивной и не создавала образа „единственно правильной семьи“, обесценивая другие жизненные сценарии. Здоровый баланс — когда многодетность преподносится как одна из прекрасных возможностей, а не как обязаловка для всех», — уточнила эксперт.

ФАС разработала поправки в закон «О рекламе». Государственные и муниципальные власти будут обязаны транслировать социальную рекламу, используя образ многодетности. Решение направлено на воспитание патриотизма и пропаганду традиционных семейных ценностей.

