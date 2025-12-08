«Много нюансов»: эксперт рассказал об отпуске до и после новогодних праздников

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что идея присоединить отпуск к новогодним праздникам на самом деле имеет много нюансов, сообщает «ФедералПресс» .

«При вычислении отпускных различных нюансов вычисления достаточно много, но из ключевых я бы выделил следующие: за дни трудовой деятельности выплачивается заработная плата (пропорционально числу рабочих дней в соответствующем месяце); за дни отпуска выплачиваются отпускные (за календарные дни)», — сказал эксперт.

По его словам, если сравнивать варианты присоединения отпуска до или после праздников, в декабре или в январе, то выгоднее первый вариант.

В соответствии с законодательством, отпускные выплаты должны быть произведены не позднее, чем за три календарных дня до начала отпуска. Следовательно, в представленном случае, сумма отпускных в размере 39,34 тыс. рублей должна быть перечислена сотруднику до ухода в отпуск.

Заработная плата за фактически отработанные дни в текущем месяце будет выплачена в сроки, установленные внутренними правилами трудового распорядка, коллективным или индивидуальным трудовым договором.

