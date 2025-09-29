Мнения разделились: эксперты оценили оплату оценок в школе ребенку

Эксперт Разуваев: чем раньше ребенок научится обращаться с деньгами, тем лучше

Независимый аналитик в сфере экономики Александр Разуваев заявил, что денежное поощрение детей за хорошие оценки в школе выглядит продуктивным с точки зрения финансовой грамотности: человек начинает с детства обращаться с деньгами, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Вот знакомый мой, например, планирует дать сыну небольшую сумму, чтобы он попробовал себя на бирже, — это отличный практический опыт. Главное — подойти к процессу с умом: начать с малых сумм, дать изучить основы, следить за источниками информации, на которые ребенок ориентируется», — сказал аналитик.

С другой стороны, кандидат психологических наук Наталья Искра считает, что, если у ребенка изначально нет интереса к учебе, он может начать терпеть уроки и домашние задания только ради денег: это сформирует неверные установки на будущее.

Председатель «Союза отцов» Юрий Соленов, в свою очередь, отметил, что мотивировать ребенка деньгами — это легкий, но ошибочный путь: он приучает к тому, что любой труд измеряется только деньгами.

