Младенцев в Нижегородской области стали чаще называть старославянскими именами
В России наблюдается растущий интерес к старославянским и исконно русским именам. Подобная тенденция прослеживается и в Нижегородской области, но, как сообщили корреспонденту pravda-nn.ru в местном отделе ЗАГС, она пока не приобрела массовый характер.
В 2025 году в этом регионе некоторые новорожденные были названы такими именами, как Елисей, Добрыня, Корнилий, Пантелеймон, Спиридон, Святослав и Светозар для мальчиков, а также Владемира, Феврония, Златослава, Весняна, Ефросинья, Матрона и Любава для девочек.
Кроме того, встречаются имена-двойники: Серафим и Серафима, Мирослав и Мирослава, Устин и Устинья, Ярослав и Ярослава.
Вместе с тем, наиболее часто выбираемые имена в Нижегородской области по-прежнему — Михаил, Александр, Артем, Анна, София и Виктория. Среди старославянских имен лидируют по популярности Мирон, Макар, Гордей, Мирослава, Злата и Ярослава.
