Младенцев в Нижегородской области стали чаще называть старославянскими именами

В России наметился тренд на старославянские и исконно русские имена

В России наблюдается растущий интерес к старославянским и исконно русским именам. Подобная тенденция прослеживается и в Нижегородской области, но, как сообщили корреспонденту pravda-nn.ru в местном отделе ЗАГС, она пока не приобрела массовый характер.

В 2025 году в этом регионе некоторые новорожденные были названы такими именами, как Елисей, Добрыня, Корнилий, Пантелеймон, Спиридон, Святослав и Светозар для мальчиков, а также Владемира, Феврония, Златослава, Весняна, Ефросинья, Матрона и Любава для девочек.

Кроме того, встречаются имена-двойники: Серафим и Серафима, Мирослав и Мирослава, Устин и Устинья, Ярослав и Ярослава.

Вместе с тем, наиболее часто выбираемые имена в Нижегородской области по-прежнему — Михаил, Александр, Артем, Анна, София и Виктория. Среди старославянских имен лидируют по популярности Мирон, Макар, Гордей, Мирослава, Злата и Ярослава.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.