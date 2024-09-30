Мизулина обратится в прокуратуру из-за отказа отпустить школьника в туалет

Мизулина: по всей России учителя не отпускают детей в туалет на уроках

Из-за нежелания учительницы школы номер 3 в подмосковном Одинцове отпустить в туалет 11-летнего мальчика, он был унижен перед одноклассниками. Такие ситуации случаются по всей стране, сообщила в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Из-за того, что четвероклассника не отпустили в туалет, он «сделал дела» в школьном классе. После пережитого унижения у ребенка увеличилась температура, он начал переживать.

Ситуации, когда учителя не отпускают учеников в туалет, случаются довольно часто и по всей стране, отметила директор Лиги безопасного интернета.

«Сейчас мы готовим обращение в Генеральную прокуратуру», — добавила Мизулина.

Пострадавшему мальчику всего 11 лет. Он попросился в туалет во время занятия, однако учительница сказала сидеть и терпеть. Через некоторое время ребенок обмочился при одноклассниках.

Мать мальчика написала на учительницу заявление в прокуратуру. Дело передали в суд.

До этого на женщину уже жаловались. Она заставляла детей убираться в классе, поскольку уборщиц в школе нет.