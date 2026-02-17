Митрофан и Прасковья стали самыми редкими именами новорожденных в Подмосковье

В 2026 году в Подмосковье самыми редкими именами для новорожденных стали Митрофан и Прасковья, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В 2026 году родители в Московской области продолжают выбирать для детей как классические, так и уникальные имена. По данным министерства социального развития региона, с начала года наиболее редкими именами среди новорожденных стали Митрофан и Прасковья, оба с древнерусскими корнями.

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин отметил, что среди популярных имен по-прежнему лидируют Михаил, Александр, Тимофей, София, Анна и Василиса. В числе других редких имен для мальчиков в этом году зарегистрированы Аникей, Велеслав, Ефимий, Спиридон и Фаддей, а для девочек — Аполлинария, Весна, Милолика, Полианна и Устинья.

В регионе также сохраняется тенденция на двойные имена. В 2026 году в Подмосковье уже появились дети с такими именами, как Август-Павел, Лио-Леонид, Жан Артур, Яков-Робсон, Алла-Есения и Кира-Мария.

В ведомстве напомнили, что родители часто выбирают имя ребенку еще до рождения и регистрируют его сразу в медицинском учреждении. При регистрации новорожденного семьи могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.